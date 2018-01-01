В сети появился новый трейлер комедии «Шляхетні волоцюги»

В трейлере, который озвучила исполнительница роли Христи (Ирина Гришак), героиня вместе с “батярами” борется за мир во всем мире и за собственное счастье с любимым человеком Збишеком.

В ленте также снимались Юрий Хвостенко, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Режиссером “Шляхетних волоцюг” выступил Александр Березань, сценаристы фильма - Тарас Боровок и Дмитрий Наумов, продюсер - Дмитрий Кравченко.