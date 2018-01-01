ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появился новый трейлер комедии «Шляхетні волоцюги»

Культура

Украинская лента, снятая «Ґанзафільм» при поддержке Госкино, расскажет историю любви, борьбы и противостояния мировому злу.


Музыкально-комедийный боевик о девочке по имени Христя, которая противостоит мировому злу в лице нацистов и коммунистов вместе с бродягами Миреком и Бодей, выйдет в широкий прокат 27 сентября. А пока создатели поделились третьим трейлером ленты.

В трейлере, который озвучила исполнительница роли Христи (Ирина Гришак), героиня вместе с “батярами” борется за мир во всем мире и за собственное счастье с любимым человеком Збишеком.

В ленте также снимались Юрий Хвостенко, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Режиссером “Шляхетних волоцюг” выступил Александр Березань, сценаристы фильма - Тарас Боровок и Дмитрий Наумов, продюсер - Дмитрий Кравченко.

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