В сети появился новый трейлер комедии «Шляхетні волоцюги»

Украинская лента, снятая «Ґанзафільм» при поддержке Госкино, расскажет историю любви, борьбы и противостояния мировому злу.
Музыкально-комедийный боевик о девочке по имени Христя, которая противостоит мировому злу в лице нацистов и коммунистов вместе с бродягами Миреком и Бодей, выйдет в широкий прокат 27 сентября. А пока создатели поделились третьим трейлером ленты.
В трейлере, который озвучила исполнительница роли Христи (Ирина Гришак), героиня вместе с “батярами” борется за мир во всем мире и за собственное счастье с любимым человеком Збишеком.
В ленте также снимались Юрий Хвостенко, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.
Режиссером “Шляхетних волоцюг” выступил Александр Березань, сценаристы фильма - Тарас Боровок и Дмитрий Наумов, продюсер - Дмитрий Кравченко.