ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появился новый фрагмент фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Культура

Накануне всемирной премьеры, которая состоится 6 октября (в Украине фильм стартует на день раньше), создатели «Бегущего по лезвию 2049» выложили в сеть очередной фрагмент фильма.


Действие sci-fi-триллера «Бегущего по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева («Сикарио», «Прибытие») развернется спустя 30 лет после событий первой картины, которая вышла на экраны в 1982 году.

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Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг), расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фанчер (сценарист оригинального фильма) и Майкл Грин («Чужой: Завет», «Американские боги»). В фильме также снимались Джаред Лето («Реквием по мечте», «Даласский клуб покупателей»), Робин Райт («Чудо-женщина», «Карточный домик»), Эдвард Джеймс Олмос («Агенты Щ.И.Т.», «Наркос») и другие.

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