В сети появился новый фрагмент фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг), расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фанчер (сценарист оригинального фильма) и Майкл Грин («Чужой: Завет», «Американские боги»). В фильме также снимались Джаред Лето («Реквием по мечте», «Даласский клуб покупателей»), Робин Райт («Чудо-женщина», «Карточный домик»), Эдвард Джеймс Олмос («Агенты Щ.И.Т.», «Наркос») и другие.