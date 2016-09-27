ТЕЛЕКРИТИКА

В сети появился фрагмент скандального фильма Сергея Лозницы

Культура

В сети появился первый трехминутный эпизод из фильма режиссера Сергея Лозницы «Кроткая», который осенью выйдет на экраны Украины.


«Кроткая» – третий по счету художественный фильм Сергея Лозницы, созданный в копродукции с Францией, Германией, Литвой, Нидерландами и Россией.

Фильм является вольной фантазией на тему одного из последних рассказов Достоевского, перенесенной в наши дни. Жительница российской глубинки пытается выяснить подробности о судьбе своего мужа, который сидит в тюрьме по ложному обвинению, и на этом пути проходит все круги ада. В представленном эпизоде (вы можете увидеть его по ссылке), который получил название «Сгущенка», показана сцена досмотра героини во время посещения СИЗО.

Культура

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В фильме заняты актеры российского «Коляда-Театра» во главе с исполнительницей роли Кроткой Василиной Маковцевой. Также в ленте также играют известные актеры Лия Ахеджакова, которая не нуждается в лишних представлениях, и Борис Каморзин («ГроМоЗека»).

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