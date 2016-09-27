В сети появился фрагмент скандального фильма Сергея Лозницы

«Кроткая» – третий по счету художественный фильм Сергея Лозницы, созданный в копродукции с Францией, Германией, Литвой, Нидерландами и Россией.

Фильм является вольной фантазией на тему одного из последних рассказов Достоевского, перенесенной в наши дни. Жительница российской глубинки пытается выяснить подробности о судьбе своего мужа, который сидит в тюрьме по ложному обвинению, и на этом пути проходит все круги ада. В представленном эпизоде (вы можете увидеть его по ссылке), который получил название «Сгущенка», показана сцена досмотра героини во время посещения СИЗО.