В питчинге ОМКФ победили проекты Екатерины Горностай и Антонио Лукича

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) объявил победителей своего питчинга, то есть конкурса полнометражных кинопроектов украинского производства или созданных в копродукции с Украиной, предназначенных для кинотеатрального проката.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, из 11 претендентов жюри должно было выбрать одного, однако сделать им этого не удалось. В итоге, победителями конкурса стали два проекта фильмов украинских режиссеров – «Стоп-земля» Екатерины Горностай и «Мои мысли тихие» Антонио Лукича. Они получили приз в размере 60 тыс. грн.

Приз за лучший проект среди сериалов OIFF ScripTeast Series Projects получила хорватская работа «Проклятые горы», шоуранерами (обычно совмещают обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев) которой выступили Доротея Вучич и Вишна Мамич.

В категории Work in progress победил проект режиссера Романа Бондарчука «Вулкан». В качестве награды он получил билеты номиналом в размере $2 тыс. от авиакомпании МАУ."Надеюсь, что уже в следующем году мы привезем это кино на фестиваль в совершенно другом качестве. И поверьте, вы не пожалеете", – сказала продюсер фильма Алена Ершова.

Напомним, Восьмой Одесский международный кинофестиваль завершился в субботу, 22 июля. Гран-при получил фильм Джессики Вудворт и Петера Бросенса «Король бельгийцев».

Фото: Facebook-страница ОМКФ