В ответ на запрет в Украине «Дождь» включил концерт «Океан Эльзы»

Телеканал «Дождь» в ответ на запрет своей трансляции в кабельных сетях Украины, поставил в эфир концерт украинской группы «Океан Эльзы».
Концерт показывают в рамках программы "Живая музыка на Дожде".
Транслируемый концерт был записан телеканалом еще в декабре 2013 года в аэропорту Шереметьево.
Как известно, 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.
На телеканале с жалостью восприняли эту новость и сообщили, что они не могут не называть Крым российским, ведь это противоречит законодательству РФ.
Фото: Шереметьево