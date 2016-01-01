В ответ на запрет в Украине «Дождь» включил концерт «Океан Эльзы»

Концерт показывают в рамках программы "Живая музыка на Дожде".

Транслируемый концерт был записан телеканалом еще в декабре 2013 года в аэропорту Шереметьево.





Как известно, 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

На телеканале с жалостью восприняли эту новость и сообщили, что они не могут не называть Крым российским, ведь это противоречит законодательству РФ.

Фото: Шереметьево