В октябре в прокат выйдет украинское детское фэнтези «Урок магии»

Автор сценария выступила сама режиссер. Производством ленты занималась одесская кинокомпания Carrot Cake Studio. Фильм снимали в течение года в Одессе, а также в Белгородской крепости и на Прикарпатье.

В ленте снялись Мария Каминская, Виолетта Митева, Илья Чопоров, Герман Барер, Елена Ященко и Александр Ильвахин.

Напомним, это второй полнометражный фильм для детей Лилии Солдатенко. Первый – «Волшебные истории. Эликсир доброты» – вышел в прокат в январе 2015 года.