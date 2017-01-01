ТЕЛЕКРИТИКА

В октябре в прокат выйдет украинское детское фэнтези «Урок магии»

Культура

Украинский фильм для детей «Урок магии» режиссера Лилии Солдатенко стартует в кинопрокате 19 октября, сообщает Национальный союз кинематографистов.

По сюжету, кчетырем друзьям-подросткам за помощью обращается маленький друг из приюта, которого напугала ведьма. Чтобы успокоить детей, друзья обещают провести для них урок магии. Попав в потусторонний мир им приходится противостоять не только ведьме Герлинде, но и агрессивным гоблинам.

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Автор сценария выступила сама режиссер. Производством ленты занималась одесская кинокомпания Carrot Cake Studio. Фильм снимали в течение года в Одессе, а также в Белгородской крепости и на Прикарпатье.

В ленте снялись Мария Каминская, Виолетта Митева, Илья Чопоров, Герман Барер, Елена Ященко и Александр Ильвахин.

Напомним, это второй полнометражный фильм для детей Лилии Солдатенко. Первый – «Волшебные истории. Эликсир доброты» – вышел в прокат в январе 2015 года.

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