В мае выходит в прокат триллер «Мыслители» с Алексеем Горбуновым

Первый украинский научно-фантастический триллер «Мыслители» стартует в украинском прокате в мае. Премьера фильма состоится уже 7 апреля в 19:00 в столичном кинотеатре «Кинопанорама», сообщает Гильдия независимого кино Украины (ГНКУ), занимавшаяся его производством.

В фильме снялись народный артист Алексей Горбунов, актеры Даниил Белых, Алексей Авраменко и Вильгельмина Меттель.Режиссером и автором сценария выступил Винсент Меттель, который работал в таких телевизионных проектах, как «Голос страны», «Говорит Украина», «Битва экстрасенсов», «Инспектор Фреймут» и др.

По сюжету, преподаватель математики Александр попадает в ряды людей, называющих себя «мыслителями». Многие века они регулируют ход мировых событий во избежание коллапса цивилизации и борются с идеями, которые получив доступ в массы, могут разрушить цивилизацию изнутри. Так Александр сталкивается с каннибализмом, коллекционированием человеческих душ и т.д.

Как известно, ГНКУ – киностудия, ориентированная на создание независимых фильмов и их прокат на территории Украины и стран ближнего зарубежья. Ее основателями являются продюсер Юрий Мирошниченко и режиссер Винсент Меттель. Цель Гильдии - развитие украинского кинематографа во всех его качественных формах и проявлениях, а также максимизация доли национального продукта в кинотеатральном прокате.

Напомним, Алексей Горбунов вместе с режиссером Виктором Придуваловым пишет сценарий фильма о Киеве, к съемкам которого планируют приступить в мае.