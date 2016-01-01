В мае в прокат выходят три украинских фильма

С начала года на широкие экраны вышло восемь украинских фильмов, среди которых четыре документальные работы, один альманах короткометражных лент и три игровые картины, сообщает издание Cut Insight.

Так, 19 января в прокат вышла лента «Воины духа» Татьяны Кулаковской и Анны Мартыненко,26 января - «Правило боя» Алексея Шапарева, 2 февраля - «Родные» Виталия Манского,2 марта - «Инфоголик» Валентина Шпакова и Владислава Климчука, 11 марта - Insiders project, 16 марта - пятый сборник короткометражек «Украинская Новая Волна. 20/16+» , 7 апреля - «Мыслители» Винсента Меттеля, 13 апреля - «Jamala.ua» Анны Акулевич.

В мае планируется выход еще трех фильмов: 5 мая - «Американская мечта» Владимира Мулы, 17 мая - альманах «ОМКФ: Лучшее коротко», 18 мая - «Ее сердце» Ахтема Сеитаблаева.

До конца года обещают выйти в прокат: «Червоный» Зазы Буадзе (24 августа), «Припутни» Аркадия Непиталюка (26 сентября), «Сторожевая застава» Юрия Ковалева (12 октября), «Мир вашему дому» Владимира Лерта (осень), «Киборги» Ахтема Сеитаблаева (6 декабря), «Трое» Ивана Кравчишина, «Брама» Владимира Тихого, «Бобот» Максима Ксенды, «Лысая гора» Романа Перфильева, «Первая сотня» Ярослава Пилунского, Юрмя Грузинова и Юлии Шашковой, «Уровень черного» Валентина Васяновича, «Время хризантем» Дмитрия Моисеева, «Тарас. Возвращение» Александра Денисенко.

Напомним, в 2016 году в кинотеатральный прокат вышло 30 украинских фильмов, что является рекордом.

23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: Facebook Андрея Швачко