В «Квартале» только девушки: на носу съемки нового юмористического шоу

Еще в мае в Турции в рамках ежегодного фестиваля «Весело» прошли записи пилотных выпусков программы, которые появятся на «1+1» уже в новом телесезоне.

По словам создателей шоу, у творческой группы «Квартала 95» накопилось много материала, который по понятным причинам невозможен в «Вечернем квартале». Имеется ввиду скетчи и номера, в которых играют исключительно девушки, а не переодетые в них актеры.

«Мы видели, как много есть талантливых и симпатичных девчонок, которые пока нигде активно не задействованы, и им нужно помочь как-то себя проявить, – говорят редакторы шоу. – Заявок на участие в проекте было много, причем как со стороны самих девушек, так и с нашей. Мы сами приглашали некоторых актрис на кастинг, потому что видели их в нашем проекте. И даже те, кого мы не взяли, очень хорошо себя показали».

В состав коллектива входят: актриса «Вечернего квартала» Елена Кравец, актриса сериала «Слуга народа» Ольга Жуковцова-Кияшко, участницы «Лиги смеха» Анастасия Оруджева, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, актриса «Вечернего Киева» Настя Короткая, актриса Молодого театра Анастасия Евтушенко и вокалистки «Голосу країни» Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе,

Сейчас создатели совместно с девушками работают над сценарием будущего концерта, и уже совсем скоро начнутся его репетиции.