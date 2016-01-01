ТЕЛЕКРИТИКА

В Киноклубе «Телекритики» – лауреат «Оскара» за лучший иностранный фильм-2016

Культура

Киноклуб «Телекритики» и кинотеатр «Лира» приглашают на традиционные показы «Артхаус по четвергам».


Завтра мы приглашаем вас на просмотр венгерского драматического фильма 2015 года «Сын Саула», действие которого происходит в 1944 году в концлагере Освенцим. Это первый полнометражный фильм режиссера Ласло Немеша. В главной роли снялся американский поэт венгерского происхождения Геза Рёриг.

Премьера «Сына Саула» состоялась 15 мая 2015 года на Каннском кинофестивале, на котором он завоевал «Гран-при». В феврале 2016 года картина была удостоена премии «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке.

По мнению влиятельного британского критика Питера Брэдшоу, по силе воздействия «Сына Саула» можно сравнить с такими фильмами как «Иди и смотри» Элема Климова и «Без судьбы» Лайоша Кольтаи. Брэдшоу пишет, что «по любым стандартам этот фильм можно было бы считать выдающимся, но для дебюта он поразителен».

Адрес – ул. Большая Житомирская, 40.

Начало сеанса – 19:30.

Стоимость билета – 50 грн. Заказать билеты онлайн вы можете по ссылке.

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