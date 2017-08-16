ТЕЛЕКРИТИКА

В киевских кинотеатрах пройдет фестиваль трэш-кино

Культура

С 1 по 3 сентября в трех столичных кинотеатрах – «Лира», «Жовтень» и «Киев» – пройдет фестиваль TRASH WKND, в рамках которого покажут трэш-фильмы, сообщает LB.ua.

Как рассказали организаторы киносмотра, в программе фестиваля – фильм «Сырое» Джулии Дюкорно, «Розовые фламинго» культового режиссера Джона Уотерса, «Плохая партия» Аны Лили Амирпур и «Мы есть плоть» мексиканского режиссера Эмилиано Роча Минтера.

«Сырое» – французско-бельгийский хоррор, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году. Во время его показа на киносмотре в Торонто некоторым зрителям требовалась медицинская помощь.

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«Розовые фламинго» (1972 г.) – один из самых известных фильмов режиссера Джона Уотерса. Главную роль в нем сыграла дрэг-королева Дивайн.

Каннибальская антиутопия «Плохая партия» была отобрана в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в прошлом году. В ленте снялись роли Джим Кэрри, Киану Ривз, Джованни Рибизи и другие.

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Мексиканский фильм «Мы есть плоть» был показан в программе «Ужасы Молодости» в рамках кинофестиваля «Молодость» в 2016 году.

Заглавное фото: кадр из фильма «Плохая партия»

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