ТЕЛЕКРИТИКА

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Культура

С сегодняшнего дня, 14 декабря, киевляне могут посмотреть военную драму «Иней», ставшую первым международным проектом о войне на Донбассе, режиссера Шарунаса Бартаса с Ванессой Паради и Анджеем Хирой.

Лента вышла в ограниченный прокат в режиме доэкранного показа в столичном кинотеатре «Жовтень». Сделано это для того, чтобы проследить и изучить зрительский спрос на фильм. Для этого организаторы просят зрителей после просмотра заполнять специальную анкету на выходе из зала, а также  оставлять свои отзывы на Facebook-странице кинотеатра.

Ограниченный прокат «Инея» продлится всего лишь несколько дней и завершится 20 декабря. Фильм показывают на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Культура

Как Ванесса Паради о войне в Украине рассказывает

Напомним, фильм «Иней» является копродукцией Литвы, Украины, Франции и Польши. Он рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там мужчина вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

Лента стала одним из победителей 8-го питчинга Госкино. Съемки проходили в районах, приближенных к зоне АТО.

В сентябре Оскаровский комитет Литвы выдвинул «Иней» на «Оскар».

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