В Киеве пройдет выставка, посвященная фотографу Ирине Пап

В четверг, 5 октября, в Киеве откроется выставка советских снимков фотокорреспондента Ирины Пап и анонимных семейных фотоархивов советских времен под названием «Гра в минуле». О выставке в эфире «Громадського радіо» рассказали ее соорганизаторы, фотографы Валерий Милосердов и Дмитрий Сергеев.

"В этом году мы отмечаем 100-летие Ирины Пап. Сама концепция выставки основывается на том, что мы показываем архив – и ее фотографии (планшеты) и содержание конвертов, в котором находятся негативы этих фотографий. То есть наши посетители смогут ознакомиться со всей «кухней» ее творчества", – уточнил Милосердов. Ключевые работы Ирины Пап связаны с историческими деятелями, например Хрущевым, Брежневым, Щербицким и т.д.

На выставке, которая пройдет в «Изоляции» на улице Набережно-Луговая, 8, будут показаны фотографии Ирины Пап, начиная с 1957 по 1971 годы. Вот несколько ее работ: