ТЕЛЕКРИТИКА

В Киеве пройдет выставка, посвященная фотографу Ирине Пап

Культура

В четверг, 5 октября, в Киеве откроется выставка советских снимков фотокорреспондента Ирины Пап и анонимных семейных фотоархивов советских времен под названием «Гра в минуле». О выставке в эфире «Громадського радіо» рассказали ее соорганизаторы, фотографы Валерий Милосердов и Дмитрий Сергеев. 

"В этом году мы отмечаем 100-летие Ирины Пап. Сама концепция выставки основывается на том, что мы показываем архив – и ее фотографии (планшеты) и содержание конвертов, в котором находятся негативы этих фотографий. То есть наши посетители смогут ознакомиться со всей «кухней» ее творчества", – уточнил Милосердов. Ключевые работы Ирины Пап связаны с историческими деятелями, например Хрущевым, Брежневым, Щербицким и т.д.

На выставке, которая пройдет в «Изоляции» на улице Набережно-Луговая, 8, будут показаны фотографии Ирины Пап, начиная с 1957 по 1971 годы. Вот несколько ее работ:

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"Открытие в 19:00. Сама выставка будет состоять из двух частей. Первая – это работы самой Ирины Пап, и она будет весьма интерактивной, то есть в ней можно будет участвовать и самим зрителям – передвигать работы, брать в руки и так далее. Кроме того, мы приглашаем всех окунуться в мир аналоговой фотографии. Мы можем показать, ка процесс печатанья фото происходил раньше", – сообщил Сергеев.

Во второй части выставки будут представлены семейные фотоархивы советских времен. "Это не столько физическая печать, сколько ее проекция – сканы, негативы, которые были либо неправильно изначально проявлены, либо с воздействием времени начали разрушаться. Эти негативы мы нашли в своих семейных архивах", – добавил он.

Напомним, Ирина Пап – известный советский фотограф, она работала в газете «Известия».

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