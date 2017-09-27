В Киеве покажут фотопроект о закулисной жизни китайских ночных клубов

"PlayDay – это невидимая сторона ночных клубов, атмосфера, частью которой я стал. В закулисье бурлеска больше, чем на сцене, тут концентрация сексуальных флюидов плотнее кислорода. Здесь нет никакой фальши – это ведь не сцена, а повседневная жизнь", – рассказывает он.

По мнению основательницы F.A.C.E.Foundation Татьяны Мироновой, это уникальный проект, который украинцы должны увидеть: "Мельниченко показывает изнанку бизнеса развлечений в Китае. Это не манящий мир роскоши и быстрых денег, а жестокая реальность, где есть место шрамам и синякам. Хотя проект PlayDay повествует не только о суровой правде жизни. В нем есть эстетика оголенной правды, постмодерной игры, где за шутовским гримом скрываются настоящие драмы. Уверена, что этот сложный, неоднозначный проект будет интересен киевскому зрителю".

Выставка пройдет с 7 декабря (начало – в 18:30) по 1 февраля впространство F.A.C.E.Foundation по адресу пер. Лаврский, 9. Вход свободный.