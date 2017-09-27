В Киеве покажут фотопроект о закулисной жизни китайских ночных клубов

Завтра, 7 декабря, в киевской художественной галереи F.A.C.E.Foundation откроется персональная выставки работ украинского фотографа Сергея Мельниченко, ставшего одним из призеров престижного международного конкурса Leica Oskar Barnack Award 2017.
Его выставка PlayDay ‒ расширенный вариант проекта Behind The Scenes, рассказывающего о закулисной жизни китайских ночных клубов, в которых фотограф несколько лет работал танцовщиком. Кроме снимков из серии Behind The Scenes, в экспозицию вошли фотоработы из жизни самого Мельниченко и его друзей, коллег, а также видео танцевальных номеров, с которыми они выступали в ночном клубе.
Сергей Мельниченко: «Я стал первым за 37 лет украинцем, удостоенным Leica Oscar Barnack Award»
"PlayDay – это невидимая сторона ночных клубов, атмосфера, частью которой я стал. В закулисье бурлеска больше, чем на сцене, тут концентрация сексуальных флюидов плотнее кислорода. Здесь нет никакой фальши – это ведь не сцена, а повседневная жизнь", – рассказывает он.
По мнению основательницы F.A.C.E.Foundation Татьяны Мироновой, это уникальный проект, который украинцы должны увидеть: "Мельниченко показывает изнанку бизнеса развлечений в Китае. Это не манящий мир роскоши и быстрых денег, а жестокая реальность, где есть место шрамам и синякам. Хотя проект PlayDay повествует не только о суровой правде жизни. В нем есть эстетика оголенной правды, постмодерной игры, где за шутовским гримом скрываются настоящие драмы. Уверена, что этот сложный, неоднозначный проект будет интересен киевскому зрителю".
Выставка пройдет с 7 декабря (начало – в 18:30) по 1 февраля впространство F.A.C.E.Foundation по адресу пер. Лаврский, 9. Вход свободный.