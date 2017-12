В Киеве покажут фотопроект о закулисной жизни китайских ночных клубов

Завтра, 7 декабря, в киевской художественной галереи F.A.C.E.Foundation откроется персональная выставки работ украинского фотографа Сергея Мельниченко, ставшего одним из призеров престижного международного конкурса Leica Oskar Barnack Award 2017.

Его выставка PlayDay ‒ расширенный вариант проекта Behind The Scenes, рассказывающего о закулисной жизни китайских ночных клубов, в которых фотограф несколько лет работал танцовщиком. Кроме снимков из серии Behind The Scenes, в экспозицию вошли фотоработы из жизни самого Мельниченко и его друзей, коллег, а также видео танцевальных номеров, с которыми они выступали в ночном клубе.