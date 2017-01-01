В Киеве открывается Киевское биеналле

В столице открывается «Киевский Интернационал – Киевская биеннале 2017». Сама церемония открытия будет происходить в течение трех дней (20-22 октября) и включать открытие выставки «Свято скасовано!» и лекцию-перформанс Филиппа Ризка, открытие выставки «Мертвые души», показ фильма Фила Коллинза «Церемония» и концерт Pharmakon.

Как сообщают организаторы, 20 октября в 19:00 в главной локации биеннале Институте научной, технической и экономической информации, «Тарелка» (ул. Антоновича, 180) откроется выставка кураторского объединения Худсовет «Свято скасовано!», посвященная памяти о революции и феномене цензуры.

Вторая часть выставки откроется 25 октября в литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины. «Свято скасовано!»продлится до 26 ноября.

В 20:00 20 октября начнется лекция-перформанс «ІТИ В ГОСТІ – агітка Філіпа Різка», во время которойФилипп Ризк (Египет) представит свой текст в форме воображаемого дневника путешествия придуманного им персонажа Александры Беркман (прототип – Александр Беркман, 1870-1936) впервые в Украине, где происходили некоторые исторические события, о которых он вспоминает. Летом он совершил путешествие, проходившее по вымышленному маршруту Беркмана вдоль бывшего железнодорожного сообщения Берлин-Багдад к турецко-сирийской границе, продолжая путеводитель Беркмана.

В субботу, 21 октября, в 19:00 в Центре визуальной культуры (ул. Глубочицкая, 44) откроется выставка «Мертвые души» Марины Напрушкиной (Германия) и Оливера Ресслера (Австрия). Напрушкина представит, в частности, настенную роспись, демонстрирующую расширение границ ЕС и ключевые принципы политики ЕС в отношении убежища и миграции. АРесслер сосредотачивается на борьбе за гражданство, одновременно исследуя неочевидно эксклюзивную природу этого понятия. На выставке, в частности, будет представлен его фильм «Право перехода». Выставка продлится до 26 ноября.

22 октября в 16:00 в «Тарелке» состоится показ и обсуждение фильма «Церемония» (2017 г.) с участием немецкого режиссера Фила Коллинза. Фильм рассказывает об открытии и переезде статуи Фридриха Энгельса, которую в рамках декоммунизации демонтировали в селе Марьяновка Полтавской области, в Великобританию.

Там же в 21:00 состоится концерт звезды современной экспериментальной музыкальной сцены Pharmakon (США).

С полной программой мероприятий Киевской биеннале 2017 можно ознакомиться здесь.