В Киеве может появиться улица Юрия Ильенко

Вчера на заседании Комиссии по вопросам наименований КГГА был поддержан ряд переименований улиц и объектов в столице. В частности, комиссия поддержала инициативу переименования в Киеве улицы Мельникова в честь Юрия Ильенко. Информация об этом появилась на официальной странице Украинской Киноакадемии в Facebook.

Предложение будет отправлено на общественные обсуждения, после чего окончательное решение должна принять Киевская городская государственная администрация.

Юрий Ильенко – советский украинский оператор, режиссер и сценарист, один из ведущих кинематографистов школы украинского поэтического кино. Отец нынешнего главы Государственного агентства по вопросам кино Украины Филиппа Ильенко.