В какое интересное место сходить в Киеве

Осенью выезд на природу и долгие прогулки по городу омрачаются неприятными погодными условиями. Покупон предлагает провести нескучные выходные с друзьями, а заодно и немного размять мозг, воспользовавшись купонами на квест-комнаты.

Квест-комната — новое увлечение молодежи. Это недорогие интеллектуальные игры, суть которых — выйти из запертой комнаты по подсказкам. В квест-комнате можно весело провести время с друзьями, почувствовав себя Шерлоком, Пинкертоном и миссис Марпл в одном лице.

Самая большая скидка на квест сейчас действует в «Guest Quest House». Здесь можно сэкономить 52% на прохождении сценария «Миссия выполнима». К примеру, посещение квест-комнаты в будние дни с 10:00 до 15:00 обойдется компании от 2 до 5 человек в 249 гривен. Команде придется разделиться и зайти в разные комнаты. Чтобы выйти, они должны взаимодействовать. Примечательно, что сложность комнаты зависит от возраста игроков. К примеру, дети от 10 лет смогут выйти без помощи взрослых, ну а старшим участникам придется попотеть, чтобы найти правильные решения. По завершению квеста участники могут отдохнуть в арт-пространстве. В «Guest Quest House» есть Х-ВОХ, кинект и настольные игры.

Компания до четырех человек в любой день недели может посетить квест-комнату от «Alien» со скидкой до 42%. Комната-триллер «Чужой» обставлена в духе одноименного фильма, так что слабонервным вход сюда запрещен. Основная задача участников — за 60 минут спасти команду космического корабля, на который проникла инопланетная жизнь.

У организаторов проекта ZiGRAYMO сразу десять сценариев. Компания представлена на Покупоне сразу тремя комнатами, каждую из которых можно посетить по акции всего за 279 гривен. Допускается участие команды до пяти человек.

В «Палате №6» участники оказываются в психиатрической клинике, палате пациента, загадочно исчезнувшего накануне. Он был художником и любил рисовать на стенах. Игрокам нужно найти, куда испарился пациент, за 60 минут, иначе их встретит главный врач больницы и кто знает, чем это для них обернется.

Квест-комната «Мстители» связана с супергероями. Игрокам придется перевоплотиться в агентов секретной организации «Щ.И.Т.», чтобы пробраться в темное логово злодеев и вернуть самое сильное оружие во вселенной — молот Тора. Агенты «Гидры» вернутся через 60 минут, и выполнить задание нужно до их появления.

«Крыивка» погружает игроков в 1943 год. Действие разворачивается в укрытии. Где-то поблизости расположены вражеские подразделения. Команда должна передать союзникам важную информацию, но вот беда: контузия мешает вспомнить карту местности и схему работы телеграфа. Выхода два — узнать название местности и стать героями или с позором бежать через секретный лаз.

Квест-комната — удивительное захватывающее приключение в компании друзей. Покупон делает это удовольствие доступным всем жителям и гостям Киева.



