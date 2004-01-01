В Голливуде хотят переснять культовый фильм с Брюсом Ли

Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч ведет переговоры со студией Warner Bros. о работе над ремейком культовой картины 1973 года – «Выход Дракона».
На прошлой неделе исполнилось сорок пять лет со дня смерти мастера восточных единоборств Брюса Ли. «Выход Дракона» – последний завершенный в карьере актера.
В ленте режиссера Роберта Клауза Брюс сыграл шаолиньского монаха, который согласился принять участие в бойцовском турнире на уединенном острове, чтобы отомстить за смерть сестры и разрушить криминальную империю наркоторговца Хана. Мировая премьера боевика состоялась спустя шесть дней после трагической смерти Ли.
Картина получила восторженные отзывы в прессе и заработала в мировом прокате по меньшей мере 90 миллионов долларов при бюджете в 850 тысяч. В 2004 году Библиотека Конгресса США внесла «Выход Дракона» в Национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное и историческое значение.
Дэвид Литч является уже третьим режиссером, которому Warner Bros. предложила взяться за «Выход Дракона». Ранее переговоры велись со Спайком Ли («Не пойман – не вор») и Бреттом Рэтнером («Красный Дракон»), однако те в итоге отказались от работы над ремейком.
А в ближайших планах Литча пока остается работа над первым спин-оффом «Форсажа» и экранизацией видеоигры The Division.