В Голливуде хотят переснять культовый фильм с Брюсом Ли

Картина получила восторженные отзывы в прессе и заработала в мировом прокате по меньшей мере 90 миллионов долларов при бюджете в 850 тысяч. В 2004 году Библиотека Конгресса США внесла «Выход Дракона» в Национальный реестр фильмов, имеющих особое культурное и историческое значение.

Дэвид Литч является уже третьим режиссером, которому Warner Bros. предложила взяться за «Выход Дракона». Ранее переговоры велись со Спайком Ли («Не пойман – не вор») и Бреттом Рэтнером («Красный Дракон»), однако те в итоге отказались от работы над ремейком.

А в ближайших планах Литча пока остается работа над первым спин-оффом «Форсажа» и экранизацией видеоигры The Division.