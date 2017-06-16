В фестивале «Крок» примет участие рекордное число украинских анимаций

В ХXIV-м Международном фестивале анимационных фильмов «Крок-2017: В родной гавани», который будет проходить с 23 по 26 ноября, примут участие 18 украинских мультфильмов. Это является рекордом за всю историю существования фестиваля, сообщают его организаторы.
В целом же в этом году на участие в фестивале было подано 1106 фильмов из 57 стран. Однако по итогам селекции Международной конкурсной программы была отобрана 41 лента из 20 стран мира (кроме Украины, это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Эстония, Испания, Канада, Китай, Колумбия, Германия, Польша, Россия, США, Венгрия Франция, Хорватия, Швейцария и Япония).
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В Национальной программе фестиваля участвуют следующие украинские анимации:«Велопортреты» (режиссер Саша Даниленко), «Две короткие сказки» (Елена Касавина), «Елювиум – Регенеративное существо» (Стас Сантимов), «Запаска – Запитайся» (Олег Щерба), «Кот и мышь» (Наталья Чернышева), «Клуб всезнайки» (Евгений Ермак), «Лабиринт» (Степан Коваль и Александр Колодий), «Лахмитько» (Олег Педан), «Мишко та Місячна Дзвінка» (Людмила Ткачикова), «Плач, вовче» (Маркош Крыжак), «Путешествие» (Евгения Киракосян), «Причинна» (Андрей Щербак), «Хроники одного города» (Евгений Сивоконь), «Чудесное чудовище» (Сергей Мельниченко), «Шнурки» (Олег Федченко), «Я – ветер» (Юлия Осина), «Я купил велосипед» (Никита Лыськов) и «Я – чайник» (Оксана Карпус).
Членами жюри фестиваля в этом году выступят режиссеры Дмитрий Томашпольский (глава), Аркадий Непыталюк, Марыся Никитюк, Ахтем Сеитаблаев и Виктория Трофименко.
Напомним, Гран-при фестиваля «Крок» в 2016 году получил итальянский мультфильм «Мерло» Марты Дженнари и Джулии Мартинелли. Украину на фестивале представляли семь анимационных работ.