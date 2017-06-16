В фестивале «Крок» примет участие рекордное число украинских анимаций

В ХXIV-м Международном фестивале анимационных фильмов «Крок-2017: В родной гавани», который будет проходить с 23 по 26 ноября, примут участие 18 украинских мультфильмов. Это является рекордом за всю историю существования фестиваля, сообщают его организаторы.

В целом же в этом году на участие в фестивале было подано 1106 фильмов из 57 стран. Однако по итогам селекции Международной конкурсной программы была отобрана 41 лента из 20 стран мира (кроме Украины, это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Эстония, Испания, Канада, Китай, Колумбия, Германия, Польша, Россия, США, Венгрия Франция, Хорватия, Швейцария и Япония).