В День независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт

Также на мероприятии будет проходить парад вышиванок, участвуя в котором можно выиграть ценный приз.

Помимо выступления «Квартала» организаторы покажут фильм «Слуга народа 2» производства этой студии

Фестиваль будет проходить в формате пикника под открытым небом в живописном овраге возле села Подопригоры Сумской области.

На счету кварталовцев это уже четвертое выступление тут. Фестиваль каждый год собирает около 150 тысяч людей, предлагая насладиться выступлениями лучших художественных коллективов Сумщины, приобрести эксклюзивные изделия народных мастеров, отведать вкусные блюда, принять участие в различных конкурсах и казацких развлечениях.

Начало действа – в 15:00. Добраться до места проведения фестиваля можно на специально организованных автобусах, которые будут ходить из всех районов Сумской области.