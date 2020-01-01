ТЕЛЕКРИТИКА

В 2020 году нас ждет новый фильм о Харли Квинн

Культура

Марго Робби вернется к роли музы Джокера в ленте «Хищные птицы», которая, как сегодня стало известно, выйдет в феврале 2020 года.


Продакшен «Хищных птиц» – экранизации одноименной серии комиксов DC, – по неподтвержденным данным, начнется в первых месяцах 2019 года. Что касается кастинга, то пока известно лишь то, что роль злодейки и вдохновительницы бессчисленных косплеев Харли Квинн осталась за Марго Робби. Кто сыграет Охотницу и легендарную супергероиню Черную канарейку, пока неизвестно.

По информации The Wrap, компания Warner Bros. утвердила 7 февраля 2020 года в качестве официальной даты релиза грядущего фильма. Он станет первой лентой DC в этом году и, конечно же, будет доступен в кинотеатрах IMAX.

Напомним также, что пантеон героев DC получит новый плацдарм для многочисленных фильмов, сериалов и комиксов – стриминговый сервис DC Universe, о котором мы рассказывали в связи с выходом сериала «Титаны».

Напомним также, что недавно за комиксы взялась компания Netflix, в обойме которой уже есть два продукта от знаменитого автора Марка Миллара.

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