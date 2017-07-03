В 2018 году Госкино может провести несколько питчингов вместо одного

Несмотря на принятый в этом году закон о поддержке украинского кинематографа, который предусматривает новые механизмы, в следующем году Госкино планирует традиционно провести новый конкурс кинопроектов, но, возможно, позже, чем обычно, и уже в другом формате.

Глава ведомства Филипп Ильенко в интервью LB.ua рассказал, что для того чтобы объявить проведение конкурсного отбора, необходимо, в первую очередь, создание инфраструктурной и подзаконной регуляции. То есть, по закону, нужно создать Совет по вопросам кинематографа, запустить его работу, прописать все положения о формировании новой программы и т.д.