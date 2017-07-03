В 2018 году Госкино может провести несколько питчингов вместо одного

Несмотря на принятый в этом году закон о поддержке украинского кинематографа, который предусматривает новые механизмы, в следующем году Госкино планирует традиционно провести новый конкурс кинопроектов, но, возможно, позже, чем обычно, и уже в другом формате.
Глава ведомства Филипп Ильенко в интервью LB.ua рассказал, что для того чтобы объявить проведение конкурсного отбора, необходимо, в первую очередь, создание инфраструктурной и подзаконной регуляции. То есть, по закону, нужно создать Совет по вопросам кинематографа, запустить его работу, прописать все положения о формировании новой программы и т.д.
"По большому счету, этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы. Сейчас завершается финализация текста Положения о порядке формирования работы нового Совета. Он должен быть утверждены Кабмином – эта процедура тоже длительная, но я думаю, что мы найдем быстрое взаимопонимание со всеми, кто должен завизировать этот текст", – сказал Ильенко.
После этого сама процедура формирования Совета займет месяц-полтора. "Сначала надо сформировать комиссию, которая будет избирать членов Совета, затем обнародовать кандидатов для общественного обсуждения, после этого провести с ними публичное собеседование. Затем все это надо подать на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить всех. Параллельно мы должны сформировать весь корпус регуляций, на основе которых будут проводиться новые конкурсные отборы. Теоретически, после всего этого процесс запустится и можно будет проводить новый конкурсный отбор", – пояснил глава Госкино.
Напомним, обычно Госкино проводит свои питчинги летом – в первой половине года. Так, последний – десятый – отбор состоялся в конце июня. Победители отбирались в десяти категориях, среди которых – «Игровые полнометражные фильмы для широкой зрительской аудитории», «Игровые копродукционные полнометражные фильмы для широкой зрительской аудитории», «Детское кино», «Национальное неигровое кино» и др.