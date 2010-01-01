В 2017-м в прокат снова выйдет рекордное число украинских фильмов

С начала года в прокат вышло 15 отечественных фильмов, до конца года должны состояться прокатные премьеры еще более 20 лент, сообщает интернет-издание о кинематографе Cut Insight.
Список лент (полнометражные художественные и документальные, короткометражные), которые уже вышли в прокат выглядит так:«Воины духа» режиссеров Татьяны Кулаковской и Анны Мартыненко, «Правило боя» Алексея Шапарева, «Родные» Виталия Манского, «Инфоголик» Валентина Шпакова и Владислава Климчука, Insiders project, пятый сборник украинских короткометражных фильмов «Украинская Новая Волна. 20/16 +», Jamala.ua Анны Акулевич, Dustards Станислава Гуренко, «Дело «Рифы» Елены Мошинской, «Американская мечта» Владимира Мулы,альманах «ОМКФ: Лучше коротко», «Чужая молитва» Ахтема Сеитаблаева, «Время хризантем» Дмитрия Моисеева, «Мыслители» Винсента Меттеля и «Свой голос» Сергея Маслобойщикова.
До конца года планируется премьера таких фильмов: 24 августа – «Червоный» Зазы Буадзе, 31 августа – «DZIDZIO Контрабас» Олега Борщевского и «Уровень черного» Валентина Васяновича, 14 сентября – «Изи» Андреа Маньяни, 28 сентября – «Припутни» Аркадия Непиталюка, 5 октября – «Иней» Шарунаса Бартаса, 12 октября – «Сторожевая застава» Юрия Ковалева, 26 октября – «Мир вашему дому» Владимира Лерта, 9 ноября – «Стремглав» Марины Степанской, 16 ноября – «Межа» Петера Бебьяка, осень: «Одесский подкидыш» Георгия Делиева, «Пятая терапия» Алисы Павловской, «Главная роль» Сергея Буковского, DIXIE LAND Романа Бондарчука и «Война химер» Анастасии и Марии Старожицких, 6 декабря – «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, декабрь: «Легенда Карпат» Сергея Скобуна, «Трое» Ивана Кравчишина, «Ржака» Дмитрия Томашпольского, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Оккупация» Марка Гоммонда, «Лысая гора» Романа Перфильева, «Первая сотня» Ярослава Пилунского, Юрия Грузинова и Юлии Шашковой, а также «Брама» Владимира Тихого.
Кроме того, пока остается неизвестной прокатная судьба фильмов «Сказка старого мельника» Александра Итыгилова, анимации «Клара» и мюзикла «Давай танцуй!».
В 2018 году ожидается прокат таких 22 картин, как «Полина» Олиаса Барко, анимации «Украденная принцесса», «Урсус» Отара Шаматава, «Путь мертвеца» Георгия Фомина, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Люксембург» Мирослава Слабошпицкого, «Бобот» Максима Ксенда, «Король Данило» Тараса Химича, «Эгрегор» Любомира Левицкого, «Экс» Сергея Лысенко, «Тарас. Возвращение» Александра Денисенко, «Позывной Бандерас» Зазы Буадзе, «Герой нашего времени» Антонины Ноябревой, «Фокстер и Макс» Анатолия Матешко, «Он и Она» Владимира Зеленского, «Небо» Алексея Пантелеева, «Черкассы» Тимура Ященко, «Круты 1918. Защита» Алексея Шапарева, «Ворошиловград» Ярослава Лодыгина, «Покушение на Петлюру» Валерия Шалыги, «13 автобус» Александра Безручко и «Стасис» Мантаса Кведаравичюса.
Таким образом, с 2011 года количество украинских фильмов в кинотеатральном прокате продолжает ежегодно расти. В 2010 году, по данным Госкино, в кинотеатрах не было показано ни одного украинского фильма. А в прошлом вышло 30 отечественных лент.
Фото: Пресс-служба Film.ua
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