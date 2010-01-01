В 2017-м в прокат снова выйдет рекордное число украинских фильмов

С начала года в прокат вышло 15 отечественных фильмов, до конца года должны состояться прокатные премьеры еще более 20 лент, сообщает интернет-издание о кинематографе Cut Insight.

Список лент (полнометражные художественные и документальные, короткометражные), которые уже вышли в прокат выглядит так:«Воины духа» режиссеров Татьяны Кулаковской и Анны Мартыненко, «Правило боя» Алексея Шапарева, «Родные» Виталия Манского, «Инфоголик» Валентина Шпакова и Владислава Климчука, Insiders project, пятый сборник украинских короткометражных фильмов «Украинская Новая Волна. 20/16 +», Jamala.ua Анны Акулевич, Dustards Станислава Гуренко, «Дело «Рифы» Елены Мошинской, «Американская мечта» Владимира Мулы,альманах «ОМКФ: Лучше коротко», «Чужая молитва» Ахтема Сеитаблаева, «Время хризантем» Дмитрия Моисеева, «Мыслители» Винсента Меттеля и «Свой голос» Сергея Маслобойщикова.