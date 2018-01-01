Успешное кино независимой Украины

Третье место может показаться достаточно внезапным, так как далеко не все этот фильм вспомнят, хотя в свое время он наделал шума. Лента «Сафо. Кохання без меж» 2008 года британского режиссера Роберта Кромби снималась в Украине, в Крыму. В мировом прокате она собрала $1,3 млн. А еще она вызвала гнев церкви «Посольство Божье» и ее лидера Сандея Аделаджи – ему не понравились сцены однополой любви.

Кстати, проекты «Микита Кожум’яка» и «Сафо. Кохання без меж» незримо связаны между собой. Режиссер первого, Манук Депоян, и Роберт Кромби вместе работали над мультфильмом «Пригоди бравого вояка Швейка» 2009 года. В украинский прокат этот мультфильм не выходил, так что в нашем списке его нет.