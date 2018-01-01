Успешное кино независимой Украины

К 27-й годовщине независимости Украины «Телекритика» решила окинуть взглядом весь отечественный кинорынок и выяснить, какие украинские киноленты были самыми кассовыми и успешными. Мы не стали учитывать фильмы, снятые в рамках копродукции, особенно с российским капиталом.
Новость о том, что самым успешным по сборам в кинотеатрах украинским продуктом на данный момент является мультфильм компании Animagrad (Film.ua Group) «Викрадена принцеса» 2018 года – уже давно не новость. Поэтому мы просто еще раз констатируем этот факт и сообщаем сумму – $3,87 млн в общемировом прокате. Из них $1,4 млн – в украинском. Бюджет ленты, правда, все равно был больше ($5 млн), но для нашего кино это уже немалый успех.
На втором месте тоже мультфильм, и тоже недавний. «Микита Кожум’яка» 2017 года производства кинокомпании PGP в общемировом прокате собрал $1,98 млн, из них $0,44 млн – в украинском. Это был тот еще долгострой, работа над мультфильмом велась с 2007 года, несколько раз проект был на грани закрытия, но в итоге все-таки увидел свет.
Третье место может показаться достаточно внезапным, так как далеко не все этот фильм вспомнят, хотя в свое время он наделал шума. Лента «Сафо. Кохання без меж» 2008 года британского режиссера Роберта Кромби снималась в Украине, в Крыму. В мировом прокате она собрала $1,3 млн. А еще она вызвала гнев церкви «Посольство Божье» и ее лидера Сандея Аделаджи – ему не понравились сцены однополой любви.
Кстати, проекты «Микита Кожум’яка» и «Сафо. Кохання без меж» незримо связаны между собой. Режиссер первого, Манук Депоян, и Роберт Кромби вместе работали над мультфильмом «Пригоди бравого вояка Швейка» 2009 года. В украинский прокат этот мультфильм не выходил, так что в нашем списке его нет.
На четвертом месте историческая драма «Поводир, або Квіти мають очі» режиссера Олеся Санина 2014 года. В иностранном прокате его не было, зато он очень достойно прошел в украинском, собрав $905,9 тыс. «Поводир» даже представлял Украину на «Оскаре» 2015 года, но так и не вошел в шорт-лист Американской киноакадемии.
Если бы мы включали в наш список фильмы, созданные в копродукции, то Владимира Зеленского здесь бы, конечно, было больше. А так сюда попала только политическая комедия «Слуга народу 2», в которой главный комик страны сыграл президента Украины Василия Голобородько. Юмор в стиле «95 квартала» у нас любят, поэтому фильм в прокате собрал $886,2 тыс. Пятое место.
На шестом месте очутился «DZIDZIO Контрабас» 2017 года. Редкая в наших краях приключенческая комедия с Михаилом Хомой в образе Дзидзьо и достаточно звездным составом (чего стоит только Игорь Кондратюк в роли священника). В прокате фильм собрал $865,9 тыс., а создатели обещают сиквел уже в этом году.
Седьмое место в общем зачете занял наш главный на данный момент военный фильм, «Кіборги. Герої не вмирають» режиссера Ахтема Сейтаблаева. В прокат фильм вышел в День вооруженных сил Украины – 6 декабря 2017 года. В некоторых городах кинотеатрам пришлось организовывать дополнительные сеансы, так много людей хотело попасть на эту ленту. Сумма кассовых сборов – $854,7 тыс.
На восьмом месте фильм этого года, комедия «Свінгери» с Дашей Астафьевой, Олей Поляковой и Алексеем Вертинским. Жанр комедий про секс для Украины пока новый, и своего «Американского пирога» у нас пока нет. Не стали им и «Свінгери», но в прокате заработали совсем неплохо – $845,5 тыс.
Лента «Сторожова застава» 2017 года, оказавшаяся на девятом месте, – это проба пера в жанре исторического фэнтези. Историчность в данном случае условна, а вот фэнтези вышло неплохое. Фильм получился скорее детским и подростковым, но вряд ли это стоит считать минусом. У «Сторожової застави» была небывалая по нашим меркам промо-кампания, вплоть до того, что «Укрпошта» выпустила 130 почтовых марок с героями фильма. Кроме того, фильм выходил и в международный прокат. Общие сборы – $738,03 тыс.
Режиссер Любомир Левицкий отправился покорять Голливуд, о чем недавно откровенно рассказывал на своем мастер-классе. Но в десятку самых кассовых украинских фильмов успел попасть его мистический триллер «Тіні незабутих предків». Фильм немало критиковали за чрезмерную «американщину» в изображении жизни простых студентов Черновицкого университета, но как для 2013 года проект был интересным и во многом новаторским. При небольшом бюджете в $877 тыс. лента почти окупилась, собрав в прокате $643 тыс.