Умерла звезда фильмов «Тарас Бульба» и «Трудно быть богом»

Об этом сообщает портал Кurier.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком крови. В ходе лечения медики попытались ввести ее в искусственную кому, из которой актриса так и не вышла.

Международную славу и премию «Золотой глобус» Кауфманн получила благодаря драме 1961 года «Безжалостный город» Готтфрида Райнхардта. После этого актриса сыграла в фильмах «Месть Марсельца» Жана Бекера, «Тарас Бульба» Дж. Ли Томпсона, «Лили Марлен» и «Лола» Райнера Вернера Фассбиндера, «Трудно быть богом» Петера Фляйшмана.

В 1999 году в возрасте 54 лет Кристина снялась обнаженной для журнала Playboy, после чего ее прозвали «самой красивой бабушкой Германии».