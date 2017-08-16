Умерла российская актриса Вера Глаголева

На 62-м году жизни скончалась российская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева, сообщают «РИА Новости».

"Да, она умерла", – сказала подруга артистки, актриса Лариса Гузеева. Также эту инфрмацию подтвердила старшая дочь Глаголевой.

Как пишет MK.RU, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

Напомним, Вера Глаголева снялась в таких фильмах, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Выйти замуж за капитана», «Я сама», сериалах «Зал ожидания», «Маросейка, 12» и др. Как режиссер сняла фильмы «Сломанный свет», где сыграла главную роль, «Заказ», «Чертово колесо», «Одна война», «Две женщины».

В мае 2017 года актриса попал в базу данных сайта «Миротворец» из-а посещения аннексированного Россией Крыма в обход украинской границы.

Фото: Wikipedia.org / Elena Ringo