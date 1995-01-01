Умерла легендарная французская актриса

В Париже скончалась легендарная французская актриса Жанна Моро. По данным издания Le Soir, тело актрисы обнаружила в ее квартире домработница. Информацию о смерти Le Soir подтвердил агент Моро. Ей было 89 лет.

Актриса наиболее известна по лентам режиссеров «новой волны» Франсуа Трюффо («Жюль и Джим», «Невеста была в черном») и Луи Маля («Лифт на эшафот»), а также таких не менее легендарных кинематографистов, как Микеланджело Антониони («Ночь») и Луис Бунюэль («Дневник горничной»). В последующие годы её можно было увидеть у Бертрана Блие в «Вальсирующих» (1974), у Райнера Вернера Фассбиндера в «Керель», у Люка Бессона в «Её звали Никита» (1990), у Вима Вендерса в «Когда наступит конец света» (1991), у Рустама Хамдамова в «Анна Карамазофф», у Антониони в «За облаками» (1995), у Франсуа Озона в фильме «Время прощания» (2005).

Последняя картина с участием Моро, «Жебо и тень», вышла в 2012 году.

По словам авторитетного кинокритика Жинетты Венсандо, «в то время как Брижит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денёв — элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности». Орсон Уэллс называл её лучшей актрисой современности.