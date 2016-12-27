Умерла легендарная актриса из «Звездных войн»

О смерти 60-летней актрисы сообщили ее родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа. Об этом сообщает портал Meduza.

Кэрри Фишер прославилась благодаря роли принцессы Леи Органы в первом фильме из киноэпопеи «Звездные войны» (1977). На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах франшизы, в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).

В 1990-е и 2000-е Фишер работала в Голливуде «сценарным доктором», то есть занималась доработкой сценариев. Среди фильмов, в работе над которыми она поучаствовала в этом качестве, были I—III эпизоды «Звездных войн», «Смертельное оружие 3», «Певец на свадьбе», «Мистер и миссис Смит».

Фишер написала несколько художественных и автобиографических книг. Последняя — The Princess Diarist — вышла в 2016 году.