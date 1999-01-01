ТЕЛЕКРИТИКА

Умер Стивен Хилленберг – отец мультика про Губку Боба

Культура

Новость о кончине создателя анимационного персонажа сообщил интернет-портал Varity.


Интернет-портал  Varity сообщил о том, что в США 26 ноября в возрасте 57 лет скончался Стивен Хилленберг – человек, создавший мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные Штаны». Сериал вышел на экраны в 1999 году и насчитывает 12 сезонов.

За время существования мульсериал получил четыре премии Emmy, детские премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children’s Awords) и другие награды.

Причиной смерти Хилленберга стал боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь поражает клетки мозга.

Телеканал Nickelodeon, который транслирует мультсериал, выразил соболезнования в своем Twitter.

Фото: Twitter Nickelodeon

Фото: Getty

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