Умер создатель советских мультфильмов

Вчера, 30 октября, ушел из жизни режиссер-мультипликатор, снявший ленты «Остров сокровищ», «Доктор Айболит» и «Приключения капитана Врунгеля» Давид Черкасский. Ему было 87 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен и друг режиссера Александр Меламуд.
«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», – написал Меламуд . Сообщается, что мультипликатор два месяца был в реанимации после инсульта.
Сегодня стало известно, что похороны Давида Черкасского состоятся в четверг, 1 ноября, в 13:00 на Берковцах. Прощание с режиссером пройдет с 10:00 до 12:00 в «Доме кино».
Давид Черкасский был советским и украинским сценаристом, режиссером и художником-мультипликатором.
Фото: РБК-Украина