Умер режиссер «Молчания ягнят» и шоу Опры Уинфри

В США на 74-м году жизни скончался режиссер, продюсер и сценарист Джонатан Демме, известный прежде всего как режиссер фильма-обладателя кинопремии «Оскар» - «Молчание ягнят».

Как сообщает русская служба BBC, по словам агента режиссера, Демме умер от осложнения рака пищевода. Похороны пройдут в кругу семьи.

Напомним, фильм «Молчание ягнят» получил «Оскар» в пяти престижных номинациях - «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», лучшие работы актера и актрисы в главных ролях и лучшая адаптация книги.

Среди других известных работ Демме - фильм «Филадельфия», который стал одним из первых, посвященных проблеме СПИДа в Голливуде. Также он снял фильмы «Замужем за мафией», «Дикая штучка» и «Маньчжурский кандидат».Кроме того, Демме работал режиссером на известнейших американских телешоу - «Шоу Опры Уинфри» и Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»), которые положили начало целым жанрам телевизионных программ, и снималклипы для группы New Order и Брюса Спрингстина.

Фото: Wikimedia.org / Dan D'Errico