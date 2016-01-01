Умер режиссер культового фильма ужасов

Также Хупер стал одним из первых кинематографистов, наряду с ДеПальма и Кубриком, кто обратился к прозе Стивена Кинга, сняв в 1979 году «Участь Сейлема».

К сожалению, карьера Хупера пошла на спад после спродюсированного Стивеном Спилбергом фильма ужасов «Полтергейст», который собрал отличную кассу и множество призов на профильных фестивалях. В дальнейшем режиссер так и не смог вернуться к высокому художественному уровню своих работ семидесятых-начала восьмидесятых годов.

Любопытно, что в последующих фильмах франшизы о техасских каннибалах во главе с вооруженным бензопилой маньяком по прозвищу Кожаное Лицо сыграли одни из первых своих заметных ролей такие будущие «звезды», как Вигго Мортенсен, Рене Зельвеггер и Мэтью Макконахи. Всего было снято три продолжения (причем вторая часть – самим Хупером) и римейк 2003 года Маркуса Ниспела. Этот фильм, еще более слабый, чем продолжения оригинальной ленты 1973 года, между тем, по сложившейся традиции дал старт карьеры Джессики Бил.