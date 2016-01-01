ТЕЛЕКРИТИКА

Умер режиссер культового фильма ужасов

Культура

В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни умер американский кинорежиссер Тоуб Хупер, наиболее известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». О смерти создателя культовых «ужастиков» сообщил Variety.


Тоуб Хупер, скромный преподаватель колледжа и оператор документальных фильмов о концертах рок-групп, прославился в 31 год, когда с компанией друзей и своих студентов снял за смехотворные $83,5 тыс один из самых знаменитых фильмов ужасов – «Техасскую резню бензопилой». Фильм о семействе техасских людоедов, который и сегодня смотрится с должным отвращением, не только стал золотым пропуском Хупера в Голливуд, собрав в прокате свыше $30 млн, но еще и вдохновил целую армию молодых кинематографистов, очарованных «ужасным» жанром, брать камеры, запасаться клюквенным соусом и снимать свое кино.

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Также Хупер стал одним из первых кинематографистов, наряду с ДеПальма и Кубриком, кто обратился к прозе Стивена Кинга, сняв в 1979 году «Участь Сейлема».

К сожалению, карьера Хупера пошла на спад после спродюсированного Стивеном Спилбергом фильма ужасов «Полтергейст», который собрал отличную кассу и множество призов на профильных фестивалях. В дальнейшем режиссер так и не смог вернуться к высокому художественному уровню своих работ семидесятых-начала восьмидесятых годов.

Любопытно, что в последующих фильмах франшизы о техасских каннибалах во главе с вооруженным бензопилой маньяком по прозвищу Кожаное Лицо сыграли одни из первых своих заметных ролей такие будущие «звезды», как Вигго Мортенсен, Рене Зельвеггер и Мэтью Макконахи. Всего было снято три продолжения (причем вторая часть – самим Хупером) и римейк 2003 года Маркуса Ниспела. Этот фильм, еще более слабый, чем продолжения оригинальной ленты 1973 года, между тем, по сложившейся традиции дал старт карьеры Джессики Бил.

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