Умер режиссер и сценарист Александр Столяров

Сегодня, 26 июля, в возрасте 57 лет скончался кинорежиссер, сценарист и писатель Александр Столяров. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Причина смерти не называется.

В последнее время режиссер работал над документальным фильмом «Десятая муза в Украине. Фильм четвертый», производством который занималась киностудия «Кинематографист». Этот кинопроект стал одним из победителей Десятого питчинга Госкино.

Всего Александр Столяров снял более 100 документальных и художественных фильмов, среди которых – «Союз одноногих» (1992) , «Ольга и Рабинович» (2004), «Герман и Кармалита» (2010) и др. В 2015 году был издан сборник его детских рассказов и сказок «Неправильная сказка».

До прихода в киноиндустрию режиссер работал на телевидении: художником-постановщиком на УТ-1 и «Киев», художественным руководителем канала ТЕТ.

Фото: Facebook Александра Бурого