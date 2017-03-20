Умер легендарный создатель киномонстров

Вчера в возрасте 68 лет после долгой борьбы с раком мозга, скончался Берни Райтсон — американский художник комиксов, иллюстратор и дизайнер, по чьим эскизам создавались многочисленные киномонстры. Об этом сообщает портал Bloody Disgusting.

Берни Райтсон — создатель Болотной твари, Судьбы («Песочный человек») и один из лучших визуальных интерпретаторов Эдгара По. Существ, созданных по его эскизам, можно увидеть в фильмах «Охотники за привидениями», «Человек-паук», «Нечто» и «Миссия «Серенити». Иллюстрации Райтсона украшают западные издания «Цикла оборотня», «Волков Кальи» и «Противостояния» Стивена Кинга.