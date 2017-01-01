Умер культовый андеграундный артист Z’EV

Z’EV выступал со многими культовыми музыкантами, среди которых были пост-панк группа Bauhaus, андеграундный гитарист Гленн Бранка (учитель таких музыкантов, как Ли Ранальдо и Терстон Мур из группы Sonic Youth), создатель «шумовой музыки» (нойза) Merzbow, а также великий авангардный саксофонист и композитор Джон Зорн.

Его уникальные инструменты будут выставлены на экспериментальной выставке APO-33 в Нанте (Франция).