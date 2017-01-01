Умер культовый андеграундный артист Z’EV

Артист скончался от дыхательной недостаточности 16 декабря. Из-за довольно замкнутого образа жизни об этом стало известно позже.
Смерть наступила в результате осложнений, вызванных травмами после крушения поезда в Канзасе. 16 марта 2016 Z’EV возвращался в Лос-Анджелес после выступления в Нью-Мехико, когда поезд сошел с рельсов. К счастью, тогда обошлось без жертв, однако Z’EV сломал 5 ребер и пробил легкое. По словам артиста, "созданные им инструменты вторглись в его же тело". Несмотря на полученные травмы и частичное выздоровление, он продолжал выступать по всему миру.
Z’EV выступал со многими культовыми музыкантами, среди которых были пост-панк группа Bauhaus, андеграундный гитарист Гленн Бранка (учитель таких музыкантов, как Ли Ранальдо и Терстон Мур из группы Sonic Youth), создатель «шумовой музыки» (нойза) Merzbow, а также великий авангардный саксофонист и композитор Джон Зорн.
Его уникальные инструменты будут выставлены на экспериментальной выставке APO-33 в Нанте (Франция).