ТЕЛЕКРИТИКА

Умер культовый андеграундный артист Z’EV

Звуковому артисту, перкуссионисту и аудиопоэту было 66 лет

Культура

Артист скончался от дыхательной недостаточности 16 декабря. Из-за довольно замкнутого образа жизни об этом стало известно позже.


Смерть наступила в результате осложнений, вызванных травмами после крушения поезда в Канзасе. 16 марта 2016 Z’EV возвращался в Лос-Анджелес после выступления в Нью-Мехико, когда поезд сошел с рельсов. К счастью, тогда обошлось без жертв, однако Z’EV сломал 5 ребер и пробил легкое. По словам артиста, "созданные им инструменты вторглись в его же тело". Несмотря на полученные травмы и частичное выздоровление, он продолжал выступать по всему миру.

Стефан Джоэль Вайссер известен как один из пионеров музыкального жанра «индастриал». Он создавал шаманскую, завораживающую музыку, используя при этом исключительно ударные инструменты или предметы, которые его окружают. Он также занимался созданием своих собственных инструментов с уникальным звучанием. Артист признавался, что не рассматривает свое творчество как музыку, отдавая предпочтение исследованию звуковых пространств и созданию «скульптур из звука». Z’EV черпал вдохновение в африканской культуре и Каббале, изучал музыку Эве и гамелан (традиционная индонезийская музыка, основу которой составляют национальные ударные инструменты — гамбанг, бонанг, генданг, гендер и т. д.).

Z’EV выступал со многими культовыми музыкантами, среди которых были пост-панк группа Bauhaus, андеграундный гитарист Гленн Бранка (учитель таких музыкантов, как Ли Ранальдо и Терстон Мур из группы Sonic Youth), создатель «шумовой музыки» (нойза) Merzbow, а также великий авангардный саксофонист и композитор Джон Зорн.

Его уникальные инструменты будут выставлены на экспериментальной выставке APO-33 в Нанте (Франция).

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