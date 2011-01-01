ТЕЛЕКРИТИКА

Умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Культура

25 ноября в Италии на 78-м году жизни скончался легендарный оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи.


Известному режиссеру Бернардо Бертолуччи было 77 лет. О причинах его смерти не сообщается. Известно, что он скончался в своем доме в Риме.

Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в Парме, Италия.

Всемирную славу ему принесли фильмы «Последний император», «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» и многие другие.

Творчество великого итальянца было отмечено престижными наградами: Бертолуччи является обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», Берлинского международного кинофестиваля, BAFTA, Венецианского кинофестиваля.

В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а через два года был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи был отмечен Премией мира за вклад в области прав человека.

Фото: кинопоиск.ру

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Умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

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