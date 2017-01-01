Умер известный украинский кинокомпозитор

Начал работать в кино в 1973 году. Первый фильм – телевизионный сериал «Старая крепость». Автор музыки к фильмам Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», «Два гусара», «Храни меня, мой талисман», «Филер», «Ночь светла», Вячеслава Криштофовича – «Одинокая женщина мечтает познакомиться», «Ребро Адама» и ряду других.

Последние годы жизни имел проблемы с легкими, практически не работал. Умер в день своего 70-летнего юбилея 24 сентября 2017 года.