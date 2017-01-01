Умер известный украинский кинокомпозитор

В Киеве умер известный кинокомпозитор Вадим Храпачев, написавший музыку к 49 художественным, 19 мультипликационным и 13 документальным фильмам. О смерти мастера сообщил на своей страничке в Facebook кинокритик Сергей Трымбач.
Вадим Храпачев родился в Киеве, в 1972 году окончил факультет музыковедения Киевской государственной консерватории по специальности музыковедения, в 1983 году – Одесскую государственную консерваторию по классу композиции. Автор ряда камерных и симфонических произведений.
Начал работать в кино в 1973 году. Первый фильм – телевизионный сериал «Старая крепость». Автор музыки к фильмам Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», «Два гусара», «Храни меня, мой талисман», «Филер», «Ночь светла», Вячеслава Криштофовича – «Одинокая женщина мечтает познакомиться», «Ребро Адама» и ряду других.
Последние годы жизни имел проблемы с легкими, практически не работал. Умер в день своего 70-летнего юбилея 24 сентября 2017 года.