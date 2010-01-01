Умер украинский художник Стас Волязловский

«"Шансон-арт" – это своеобразная рефлексия на тот мир, в котором я существую, – объяснял художник свой творческий метод. – С его интересами, проблемами, страхами, религией, новыми духовными и культурными ценностями нашего времени, его телевидением с программами, наполненными дебильной рекламой, расчлененкой, криминалом, порнографией, сериалами и политикой, его желтой прессой и литературой в духе Марининой, с его интернетом – бескрайним источником полезной информации на любой вкус. Возможно даже, для меня «Шансон-арт» – не просто рефлексия, а что-то вроде арт-терапии. Мне действительно удается освободиться от всего вышеперечисленного, лезущего в мозг помимо моей воли, взявши и вываливши все налезшее, в эдакой лубочно-концентрированной форме, на лист бумаги или старые сэконд-хэндовские простыни, которые я разрисовываю шариковыми ручками...»

Художник родился в 1971 году в Херсоне. В 2010 году получил одну из самых престижных премий современного искусства – им. К. Малевича. Принимал участие в Третьей Московской биеннале современного искусства (Центр современной культуры «Гараж», Москва), выставке Generations.USA (PinchukArtCentre, Киев), Пятой Международной триеннале малых графических форм (Вильнюс). Участвовал в работе объединений «Р.Э.П» и клуба «Тотем».