Умер «Бешеный Бык»

Легендарный боксер Джейк Ламотта, герой классического фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», за который исполнитель главной роли Роберт Де Ниро получил «Оскар», скончался в возрасте 96 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщила на своей странице в сети Facebook его дочь Кристи Ламотта.
Всего за 13 лет своей карьеры Ламотта провел 106 боев, одержав 83 победы, в том числе 30 нокаутом. При этом сам он ни разу не был нокаутирован, хотя четырежды проигрывал досрочно.
В 1980 году Ламотта стал героем фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», где его роль сыграл Роберт Де Ниро. За исполнение этой роли Де Ниро был удостоен премии «Оскар», а сам фильм занял 51-е место в списке 100 лучших американских триллеров по версии Американского института киноискусств.
Сам Ламотта сыграл небольшие роли в 19 фильмах, самым известным из которых стал «Бильярдист» с Полом Ньюманом в главной роли.