Умер «Бешеный Бык»

Всего за 13 лет своей карьеры Ламотта провел 106 боев, одержав 83 победы, в том числе 30 нокаутом. При этом сам он ни разу не был нокаутирован, хотя четырежды проигрывал досрочно.

В 1980 году Ламотта стал героем фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», где его роль сыграл Роберт Де Ниро. За исполнение этой роли Де Ниро был удостоен премии «Оскар», а сам фильм занял 51-е место в списке 100 лучших американских триллеров по версии Американского института киноискусств.

Сам Ламотта сыграл небольшие роли в 19 фильмах, самым известным из которых стал «Бильярдист» с Полом Ньюманом в главной роли.