ТЕЛЕКРИТИКА

Умер «Бешеный Бык»

Культура

Легендарный боксер Джейк Ламотта, герой классического фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», за который исполнитель главной роли Роберт Де Ниро получил «Оскар», скончался в возрасте 96 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщила на своей странице в сети Facebook его дочь Кристи Ламотта.


Джейк Ламотта родился в семье американцев итальянского происхождения в 1921 году. В возрасте 20 лет он начал карьеру профессионального боксера и в 1949 году завоевал титул чемпиона мира в среднем весе, который удерживал до 1951 года. 14 февраля 1951-го Ламотта проиграл Рэю Робинсону, однако победа далась тому тяжело: бой вышел настолько кровавым, что его назвали «Бойня в День святого Валентина».

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Всего за 13 лет своей карьеры Ламотта провел 106 боев, одержав 83 победы, в том числе 30 нокаутом. При этом сам он ни разу не был нокаутирован, хотя четырежды проигрывал досрочно.

В 1980 году Ламотта стал героем фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», где его роль сыграл Роберт Де Ниро. За исполнение этой роли Де Ниро был удостоен премии «Оскар», а сам фильм занял 51-е место в списке 100 лучших американских триллеров по версии Американского института киноискусств.

Сам Ламотта сыграл небольшие роли в 19 фильмах, самым известным из которых стал «Бильярдист» с Полом Ньюманом в главной роли.

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