Умер актер и режиссер Билл Пэкстон

Сын актера Джона Пэкстона (вы могли его видеть во франшизе "Человек-паук"), Билл Пэкстон полноправно считался актеров боевиков наподобие "Морских котиков" или "Хищника 2", в основном снимаясь в картинах Джеймса Кэмерона. Но также актер появлялся в ряде арт-проектов - в частности, в фильме "Елена из ящика" Дженнифер Линч (дочери Дэвида Линча) и в "Стрингере" Дэна Гилроя.Обладатель «Эмми», Билл Пэкстон сыграл в кино и на телевидении более восьмидесяти ролей. Его последняя на данный момент работа - сериал "Тренировочный день".