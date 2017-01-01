Украинцы увидят «Dzidzio Контрабас» по ТВ в первый день нового года

Телеканал «1+1» объявил дату телепремьеры комедии «Dzidzio Контрабас» с солистом группы Dzidzio Михаилом Хомой в главной роли.
Украинские телезрители увидят ее уже 1 января в 22:15.
Напомним, также в фильме снялись Назарий Гук, Орест Галицкий и Алена Лавренюк. По сюжету, главные герои – Дзидзьо, Юлик и Лямур – хотят заработать денег перевозкой контрабанды. Но когда на их пути появляется красивая девушка Алена, все планы рушатся.
Комедия «Dzidzio Контрабас» вышла в прокат 31 августа. А уже в конце сентября ее создатели заявили, что она не только покрыла затраты на производство и промобюджет, но и вышла «в плюс».
Фото: absurdu.net