Украинцы участвовали в создании первого в мире «картинного» фильма

23 ноября в нашей стране выйдет в прокат первый в мире анимационный фильм «С любовью, Винсент», нарисованный масляными красками. В его основе натюрморты, пейзажи, герои 120 картин Ван Гога и письма из личного архива художника, сообщает издание Cut Insight.

Фильм из стилизованных «под Ван Гога» картин и работ самого Винсента в сочетании с современными технологиями создавал в течение семи лет. Художники, работавшие над ним, создали более 65 тыс. картин, максимально приближенных по стилю к работам Ван Гога, также создавали точные копии его полотен, которые иногда приходилось адаптировать, добавлять определенные элементы, изменять или увеличивать.

Всего над фильмом работало 115 художников из 19 стран, в том числе 13 украинских художников. Украинская команда создала более 9 тыс. картин, что ровно 15 минутам фильма.