ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы участвовали в создании первого в мире «картинного» фильма

Культура

23 ноября в нашей стране выйдет в прокат первый в мире анимационный фильм «С любовью, Винсент», нарисованный масляными красками. В его основе натюрморты, пейзажи, герои 120 картин Ван Гога и письма из личного архива художника, сообщает издание Cut Insight.

Фильм из стилизованных «под Ван Гога» картин и работ самого Винсента в сочетании с современными технологиями создавал в течение семи лет.  Художники, работавшие над ним, создали более 65 тыс. картин, максимально приближенных по стилю к работам Ван Гога, также создавали точные копии его полотен, которые иногда приходилось адаптировать, добавлять определенные элементы, изменять или увеличивать.

Всего над фильмом работало 115 художников из 19 стран, в том числе 13 украинских художников. Украинская команда создала более 9 тыс. картин, что ровно 15 минутам фильма.

_

_

Авторами сценария и режиссерами фильма является Хью Велчман и Дорота Кобиела, производством занималась польская компания BreakThru Films и британская Trademark Films. Бюджет картины составляет 5 млн евро.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Фильмы «Прочь», «Сплит» и «Красавица и чудовище» стали самыми прибыльными с начала года

Культура

Кшиштоф Занусси приступил к съемкам мистической драмы «Эфир» при участии Украины

Популярное на Телекритике



Дуся

«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Дуся

«По любви или за деньги»: медийные лица в рекламе

Бизнес

Анатолий Анатолич стал ведущим канала «Прямой»

Бизнес

Людмила Добровольская руководит на канале «Украина» выпусками новостей