Украинцы не увидят продолжение культового фильма «На игле»

Вторая часть фильма Дэнни Бойла «На игле», ставшего два десятилетия назад масскультурным феноменом, «T2: Трейнспоттинг» не выйдет в украинский кинотеатральный прокат. Об этом «Телекритике» рассказали в кинопрокатной компании B&H Film Distribution.

«На данный момент правообладатель не подтвердил права на широкий кинопрокат этого фильма в Украине», – сообщила PR-координатор компании Виктория Мурована.

Это означает, что фильм может быть показан на фестивалях, но в широком кинотеатральном прокате его не будет. Впрочем, в компании не исключают, что права могут быть получены, и «T2: Трейнспоттинг» все же выйдет на украинские экраны. Также в B&H Film Distribution отказались прокомментировать, как в компании относятся к возможным протестам против выхода фильма – как и первая часть, продолжение содержит сцены приема наркотиков.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась 22 января, а 9 марта «T2: Трейнспоттинг» должен был выйти на экраны Украины.