ТЕЛЕКРИТИКА

Украинско-словацкий фильм «Межа» выдвинут на «Оскар»

Культура

Украинско-словацкий фильм «Межа» режиссера Петера Бебьяка выдвинут на соискание премии «Оскар» от Словакии. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Ура!!! Еще одна победа!!От Словакии на соискание премии «Оскар» выдвинут совместный украинско-словацкий фильм «Межа»! Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. Напомню, что этот фильм имеет уже одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах – «За лучшую режиссерскую работу»", – написал он.

Вице-премьер также напомнил, что в украинский прокат лента выйдет в середине ноября.

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"Мы рады, что наш проект продолжает получать мировое признание и благодарим всех, кто помогал и поддерживал создание фильма", – говорит украинский продюсер картины Андрей Ермак, передает пресс-служба Госкино.

Напомним, от Украины на «Оскар» претендует   фильм режиссера Валентина Васяновича «Уровень черного». Еще одной лентой-претендентом на эту премию, в производстве которой участвовала наша страна,   является   драма «Иней» режиссера Шарунаса Бартаса о происходящем на востоке нашей страны, в которой снялись актеры Ванесса Паради и Анджей Хира. Она выдвинута от Литвы.

Фото: ciara.sk

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