Украинско-словацкий фильм «Межа» выдвинут на «Оскар»

Украинско-словацкий фильм «Межа» режиссера Петера Бебьяка выдвинут на соискание премии «Оскар» от Словакии. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Ура!!! Еще одна победа!!От Словакии на соискание премии «Оскар» выдвинут совместный украинско-словацкий фильм «Межа»! Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. Напомню, что этот фильм имеет уже одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах – «За лучшую режиссерскую работу»", – написал он.
Вице-премьер также напомнил, что в украинский прокат лента выйдет в середине ноября.
"Мы рады, что наш проект продолжает получать мировое признание и благодарим всех, кто помогал и поддерживал создание фильма", – говорит украинский продюсер картины Андрей Ермак, передает пресс-служба Госкино.
Напомним, от Украины на «Оскар» претендует фильм режиссера Валентина Васяновича «Уровень черного». Еще одной лентой-претендентом на эту премию, в производстве которой участвовала наша страна, является драма «Иней» режиссера Шарунаса Бартаса о происходящем на востоке нашей страны, в которой снялись актеры Ванесса Паради и Анджей Хира. Она выдвинута от Литвы.
Фото: ciara.sk