Украинско-словацкий фильм «Межа» выдвинут на «Оскар»

Украинско-словацкий фильм «Межа» режиссера Петера Бебьяка выдвинут на соискание премии «Оскар» от Словакии. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Ура!!! Еще одна победа!!От Словакии на соискание премии «Оскар» выдвинут совместный украинско-словацкий фильм «Межа»! Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. Напомню, что этот фильм имеет уже одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах – «За лучшую режиссерскую работу»", – написал он.

Вице-премьер также напомнил, что в украинский прокат лента выйдет в середине ноября.