Украинско-итальянская комедия «Изи» выйдет в прокат 21 сентября

В украинский кинотеатральный прокат 21 сентября выйдет украинско-итальянская комедия «Изи» Андреа Маньяни.

Как сообщает Национальный союз кинематографистов Украины, эта лента является первой официальной копродукцией Украины и Италии. Перед началом съемок фильма, стартовавших в феврале 2016 года, продюсер фильма Олег Щербина сообщал, что бюджет «Изи» составляет 1,2 млн евро (58% составляет финансирование украинской стороной, 42% - итальянской), 20% из которых — средства Госкино.

Дистрибьютором ленты станет компания «Кинокомпания ММД», которая недавно занималась выходом в кинопрокат украинской комедии «Инфоголик».

Фильм «Изи» рассказывает о приключениях в украинских Карпатах депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро (Николя Ночелла), бывшего успешного пилота «Формулы 3», который опустился на самое дно отчаяния и, не в состоянии покончить с собой , вынужден подчиниться своему брату. Теперь он выполняет его задачу - везет из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского гастарбайтера.

Напомним, 23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками. Президент подписал закон в апреле.

Фото: Facebook Nicola Nocella