ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский режиссер снимет фильм с Бредом Питтом и Дарреном Аронофски

Культура

Режиссер «Племени» Мирослав Слабошпицкий работает над фильмом «Тигр», продюсерами которого выступят голливудский режиссер Даррен Аронофски и актер Бред Питт.


Об этом сам Слабошпицкий написал у себя в Facebook, опубликовав ссылку на материал издания Variety о предстоящих съемках ленты.

Фильм “Тигр” станет экранизацией книги канадского журналиста Джона Вейлланта. В ней идет речь об амурском тигре,который охотится на людей и сам же становится жертвой охоты.

Права на экранизацию в 2010 году выкупила компания Focus.Изначально режиссировать фильм должен был сам Аронофски, но в итоге режиссерское кресло занял Слабошпицкий, а компании Protozoa и Plan B занялись продюсированием картины.

Напомним, Мирослав Слабошпицкий за фильм “Племя”, вышедший в 2014 году, получил множество международных премий, включая гран-при “Недели критики” в Каннах и “Еврооскар”. 

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Украинский режиссер снимет фильм с Бредом Питтом и Дарреном Аронофски

Культура

Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории нового британского ТВ

Популярное на Телекритике



Дуся

Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Бизнес

Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Бизнес

Теперь официально. «Зеонбуд» не достроит покрытия эфирного цифрового телевидения

Бизнес

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»