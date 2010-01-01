Украинский режиссер снимет фильм с Бредом Питтом и Дарреном Аронофски

Об этом сам Слабошпицкий написал у себя в Facebook, опубликовав ссылку на материал издания Variety о предстоящих съемках ленты.

Фильм “Тигр” станет экранизацией книги канадского журналиста Джона Вейлланта. В ней идет речь об амурском тигре,который охотится на людей и сам же становится жертвой охоты.

Права на экранизацию в 2010 году выкупила компания Focus.Изначально режиссировать фильм должен был сам Аронофски, но в итоге режиссерское кресло занял Слабошпицкий, а компании Protozoa и Plan B занялись продюсированием картины.

Напомним, Мирослав Слабошпицкий за фильм “Племя”, вышедший в 2014 году, получил множество международных премий, включая гран-при “Недели критики” в Каннах и “Еврооскар”.