ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский режиссер подтвердил участие Игги Попа в своем новом фильме

Культура

Украинский режиссер Любомир Левицкий (#SelfieParty, «Штольня») снимет в своем новом фильме «Эгрегор» американского рок-музыканта Игги Попа, которого называют «крестным отцом панк-рока».

"Это результат сотрудничества с израильскими продюсерами, которые давно дружат с артистом", – поделился Любомир Левицкий с «Телекритикой». Правда, какую роль в фильме исполнит Игги Поп, пока что не известно. 

Генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк оказался более сдержанным в своих прогнозах. "Когда подпишу контракт (с Игги Попом. – ТК), поделюсь", – прокомментировал продюсер. 

Проект фильма «Эгрегор» стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив один из самых высоких баллов. Лента создается компанией «Солар Медиа Интертейнмент» при государственной финансовой поддержки размером 22 миллионов гривен. Общая стоимость производства фильма составляет 66 млн 268,7 тыс. грн Выход ленты на экраны запланирован на конец 2018. 

Главное в разделе

Культура

В сети появился трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Культура

Украинский режиссер подтвердил участие Игги Попа в своем новом фильме

Популярное на Телекритике



Дуся

Дуся Катасонова: «Зачем Украине и украинской журналистике Роман Скрыпин?»

Культура

Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

Бизнес

Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

Бизнес

Анатолий Анатолич уходит с канала «1+1»