Сегодня, 1 августа, Украинский Оскаровский комитет начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за юбилейную 90-ю премию «Оскар» Американской киноакадемии. Об этом сообщает сайт Dergkino.

От Украины лента будет подаваться в категорию «Лучший фильм на иностранном языке».



Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации по представлению фильмов на рассмотрение.

Фильм-номинант должен соответствовать следующим критериям:

1. Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

2. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 года и продолжаться в прокате не менее 7 дней подряд.

3. К выходу в прокат в кинотеатрах запрещена трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете, а также выпуск фильма на DVD, но разрешается предыдущее участие в кинофестивалях.

4. Полный список документов для подачи.

Срок подачи и обработки заявок:

В 2017 году Украинский Оскаровский комитет установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:

1-15 августа - прием заявок на участие

16 августа-28 августа - просмотр Комитетом отобранных фильмов

29 августа - заседание Комитета и официальное объявление фильма-номинанта на премию «Оскар» от Украины.

90-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа за 2017 состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.



