Сегодня, 1 августа, Украинский Оскаровский комитет начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за юбилейную 90-ю премию «Оскар» Американской киноакадемии. Об этом сообщает сайт Dergkino.
От Украины лента будет подаваться в категорию «Лучший фильм на иностранном языке».
Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации по представлению фильмов на рассмотрение.
Фильм-номинант должен соответствовать следующим критериям:
1. Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.
2. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 года и продолжаться в прокате не менее 7 дней подряд.
3. К выходу в прокат в кинотеатрах запрещена трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете, а также выпуск фильма на DVD, но разрешается предыдущее участие в кинофестивалях.
4. Полный список документов для подачи.
Срок подачи и обработки заявок:
В 2017 году Украинский Оскаровский комитет установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:
1-15 августа - прием заявок на участие
16 августа-28 августа - просмотр Комитетом отобранных фильмов
29 августа - заседание Комитета и официальное объявление фильма-номинанта на премию «Оскар» от Украины.
90-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа за 2017 состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.