Украинский комикс «Даогопак» станет фильмом

Графический роман «Даогопак» художника Алексея Чебыкина по сценарию Максима Прасолова может стать полнометражным фильмом. Об этом рассказал «Телекритике» Максим Прасолов.
«Да, у нас есть такие планы – сделать «Даогопак» полнометражным фильмом. Мы готовим несколько анимационных проектов на питчинг Госкино. То есть планируем сначала выпускать «Даогопак» в формате моушн-комикс», – рассказал Прасолов.
«Даогопак» – трехтомная эпопея о приключениях казаков-характерников из рыцарского ордена магов и мастеров боевых искусств Запорожской Сечи. Это может быть уже второй украинский фильм, снятый по мотивам национального комикса. В данный момент в копродукции с Польшей снимается фильм «Максим Оса» по графическому роману Игоря Баранько.
«Отснята приблизительно треть фильма, около 40 минут экранного времени. Проделана большая работа по созданию исторического реквизита и около 300 оригинальных костюмов. Но основная часть съемок впереди. Будут и захватывающие постановки боев, и мистическая детективная линия, и хороший козацкий юмор», – рассказал «Телекритике» продюсер Максим Асадчий.