Украинский комикс «Даогопак» станет фильмом

«Даогопак» – трехтомная эпопея о приключениях казаков-характерников из рыцарского ордена магов и мастеров боевых искусств Запорожской Сечи. Это может быть уже второй украинский фильм, снятый по мотивам национального комикса. В данный момент в копродукции с Польшей снимается фильм «Максим Оса» по графическому роману Игоря Баранько.

«Отснята приблизительно треть фильма, около 40 минут экранного времени. Проделана большая работа по созданию исторического реквизита и около 300 оригинальных костюмов. Но основная часть съемок впереди. Будут и захватывающие постановки боев, и мистическая детективная линия, и хороший козацкий юмор», – рассказал «Телекритике» продюсер Максим Асадчий.