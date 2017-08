Украинский иллюстратор создал Google-дудл ко Дню независимости Украины

Сегодня Google отмечает День Независимости Украины ярким дудлом. В праздничном логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины. Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков.

В буквах дудла представлено все многообразие населения Украины. Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу.

А вот, что сам Сергей Майдуков рассказал об идее своего рисунка.



«Для меня Украина - это люди, - говорит Сергей. - Очень разные везде, очень разные на западе и на востоке. И это не должно быть причиной противопоставления. Наоборот, это повод гордиться, знакомиться, узнавать друг друга, петь, смеяться и уважать многообразие в Украине. Одевать восточные тополя в самчиковскую роспись, одевать чабанов в хипстерские кепки, а столичных хипстеров в гуцульские рубашки, облачать украинский язык в разные диалекты, одеваться самим празднично и чудно. Ведь мы все яркие и неповторимые, дружелюбные, со стремлением к свободе и уважению друг к другу».

В интервью Вuro24/7 Сергей рассказал, как ему работалось с Google. Оказывается, одним из первых вариантов дудла было изображение горящих покрышек.

«Тут все было немного странно, я так никогда не работал, - делиться впечатлениями Майдуков. - Они не могут совсем объективно оценивать идеи, связанные с другой страной. Поэтому, когда я дал согласие американскому офису, меня соединили с украинским представительством Гугла, чтобы мои идеи оценивали они. По сути дела, картинку утверждал американский офис, а все смыслы на соответствие украинской культуре и контексту в ней изучала украинская команда. Сложность была в том, что они хотели видеть все очень позитивным, а я бы вообще нарисовал дудл из горящих покрышек. У Гугла есть особенность, что рисунок должен повторять буквы логотипа, и покрышки подходили идеально. Но мне намекнули, что это не самая лучшая идея, и попросили меньше негативного контекста. На Западе все уже устали от войны, и мы тоже от нее устали, но у нас другого выбора нет, и мы будем биться до конца».

Для справки:

Сергей Майдуков - украинский профессиональный внештатный иллюстратор из Киева, который сотрудничал с The Washington Post, The Boston Globe, The Village Voice, Architectural Review, Adobe и другими. Он работает со смелыми формами, яркими цветами и богатыми текстурами. Сергей черпает вдохновение из европейского искусства 20-70-х годов прошлого века и современной американской и европейской иллюстрации.